2019/12/22 | 18:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا كتلة أكبر ولا أصغر – حسين الذكر ان ما يريده العراقيون هو اصلاح ما فسد خلال عقود خلت ..تم خلالها تدمير البلد وضياع المواطن ونهب الوطن وذلك الهدف المقدس اكبر من اي شكل واسم كان ..وللخروج من هذا المازق يتم باتفاق القوى السياسية الحالية الممثلة تحت قبة البرلمان برغم انها جزء اساس […]

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