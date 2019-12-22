مطالب اهالي الانبار بالتزامن مع المظاهرات في العراق | تقرير

2019/12/22 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب اهالي الانبار والوافدين اليها من المحافظات الجنوبية الحكومة العراقية بالرضوخ لمطالب المحتجين السلميين واجراء انتخابات مبكرة وتغيير الحكومة الحالية لضمان عيش كريم .

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