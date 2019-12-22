مصدر: تأجيل اختيار رئيس الوزراء إلى يوم الأربعاء المقبل

2019/12/22 | 18:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر نيابي، اليوم الاحد، بأن اختيار رئيس الوزراء المقبل تأجل الى يوم الاربعاء المقبل.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إنه "تقرر تأجيل اختيار رئيس الوزراء إلى يوم الأربعاء المقبل".

واضاف ان "ذلك بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وبالخصوص الشيعية منها على مرشح محدد".

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