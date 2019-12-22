بالصور.. القوات الأمنية تنضم للمتظاهرين في ميسان وترفع شعار

2019/12/22 | 18:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

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