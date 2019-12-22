منتخبنا الاولمبي يتعرض لخسارة قاسية امام اوزبكستان

2019/12/22 | 18:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتعرض منتخبنا الاولمبي لكرة القدم لخسارة قاسية امام نظيره الاوزبكي بنتيجة (4-2) في المباراة الودية التي انتهت قبل قليل واقيمت في مدينة دبي الاماراتية .الشوط الاول من المباراة انتهى لمصلحة منتخب اوزبكستان بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، وسجل محمد رضا الهدف الاول ، فيما جاء الهدف الثاني لمنتخبنا الاولمبي بواسطة المهاجم محمد داود ، الذي اهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني ، الذي شهد ايضاَ تسجيل الهدف الرابع للمنتخب الاوزبكي .وتأتي هذه المباراة استعدادا لنهائيات كأس اسيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو والتي ستنطلق في الثامن من الشهر المقبل في بانكوك ، وسيلعب فيها منتخبنا الاولمبي الى جانب منتخبات تايلاند واستراليا والبحرين . يذكر ان العراق واوزبكستان التقيا منتصف الشهر الماضي في مباراة افتتاح بطولة دبي الدولية وانتهت المواجهة بينهما بالتعادل الايجابي (3-3) .

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