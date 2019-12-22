2019/12/22 | 18:30 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اجتماعه بأهالي الزبير.. العيداني يعد بإحالة مشروع القضاء قبل نهاية العام الجاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/22 | 18:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اجتماعه بأهالي الزبير.. العيداني يعد بإحالة مشروع القضاء قبل نهاية العام الجاري) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اجتماعه بأهالي الزبير.. العيداني يعد بإحالة مشروع القضاء قبل نهاية العام الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).