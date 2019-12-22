2019/12/22 | 18:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

افاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم الاحد، بان الوكالة الفرنسية للتنمية ابدت استعدادها لاعادة اعمار وتأهيل مشروع حيوي عملاق

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