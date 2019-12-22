أجرام بغداد تعلن تحرير طفل مختطف والقبض على خاطفيه

2019/12/22 | 18:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد، عن تحرير طفل مختطف وإلقاء القبض على خاطفيه في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقت"العهد نيوز"

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