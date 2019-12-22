في ذي قار.. نهاية مأساوية لشاب وبنت رفض والدها زواجهما


في ذي قار.. نهاية مأساوية لشاب وبنت رفض والدها زواجهما
2019/12/22 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- ذي قار

كشف مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن تفاصيل انتحار شاب شنقا داخل منزله في قضاء سو...

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