في ذي قار.. نهاية مأساوية لشاب وبنت رفض والدها زواجهما

2019/12/22 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

كشف مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن تفاصيل انتحار شاب شنقا داخل منزله في قضاء سو...





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