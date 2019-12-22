2019/12/22 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن تفاصيل انتحار شاب شنقا داخل منزله في قضاء سو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في ذي قار.. نهاية مأساوية لشاب وبنت رفض والدها زواجهما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ذي قار
كشف مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن تفاصيل انتحار شاب شنقا داخل منزله في قضاء سو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في ذي قار.. نهاية مأساوية لشاب وبنت رفض والدها زواجهما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في ذي قار.. نهاية مأساوية لشاب وبنت رفض والدها زواجهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).