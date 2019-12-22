2019/12/22 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المشتركة في قائمقامية السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن مصادرة اكثر من مائة طن من مادة الرز واتلافها بامر من القائممقامية.وقال ممثل مديرية صحة السليمانية في لجان القائممقامية آزاد نبي، في تصريح صحفي، انه في اعقاب الزيارات التفقدية والتفتيشية المستمرة التي تقوم بها اللجان المشتركة تم اكتشاف كمية كبيرة من الرز المتنوع التالف في مجمع لحفظ المواد الغذائية، مبينا انه تم وضع اليد عليها من لجنة المجمعات.واضاف نبي ان نماذج من الرز ارسلت الى المديرية العامة للحماية الصحية في السليمانية، وبعد اجراء الفحص عليها ورد الرد منها ان تلك الانواع من الرز غير طبيعية وغير صالحة للاستهلاك البشري بسبب وجود الحشرات فيها.واكد نبي انه بناء على طلب من صاحب المجمع تم ارسال نماذج اخرى من الرز لاعادة فحصها، موضحا ان الفحوصات اثبتت مرة اخرى انها غير صالحة للاستهلاك البشري.واوضح ان كمية الرز التالف تبلغ اكثر من مائة طن، منوها الى انه بسبب عدم صلاحية المكان للخزن تعرض جميع كمية الرز الى ظهور القمل فيها.كما اعلن آزاد نبي انه تمت مصادرة جميع كمية الرز التالف بقرار من قائممقام السليمانية وسيتم اتلافها في منطقة تانجرو من قبل لجنة خاصة، مبينا ان صاحب المجمع سيواجه الاجراءات القانونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تضبط 100 طن من الرز التالف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تضبط 100 طن من الرز التالف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).