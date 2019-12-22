شاهد بالفيديو.. ترقب عراقي للإعلان عن مرشح رئاسة الحكومة

2019/12/22 | 18:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 22‏/12‏/2019 - من المتوقع أن يعلن اليوم الرئيس العراقي برهم صالح المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة مع قرب انتهاء الموعد الدستوري في حين أع...

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