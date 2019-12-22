بالصور.. شعار جديد تطلقه القوات الأمنية في تظاهرات ميسان وتنضم للمحتجين

2019/12/22 | 18:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت القوات الامنية في محافظة ميسان، اليوم الاحد، شعار “سلميتكم سلاحنا” بعد ان انضمت الى المتظاهرين في المحافظة.ونشر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعناصر بالقوات الامنية وهي ترفع شعار سلميتكم سلاحنا وتنضم الى صفوف المتظاهرين .

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