زين كاش تعلن عن شراكتها مع المصرف الأهلي العراقي

2019/12/22 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في إطار استراتيجتها الهادفة إلى تعزيز الخدمات المالية الإلكترونية، أعلنت (زين كاش) إحدى أبرز بوابات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول والإنترنت في العراق عن شراكتها مع المصرف الأهلي العراقي، المصرف الرائد بتطوير وتوفير أفضل الخدمات لعملائه من كافة الشرائح، من خلال ربط الحساب المصرفي، المخصص لعملاء المصرف الاهلي العراقي، مع المحفظة الإلكترونية لزين كاش.ستتيح […]

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