الشرطة يتطلع لتحقيق نتيجة جيدة أمام الشباب السعودي

2019/12/22 | 19:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / حيدر كاظم

يتطلع الشرطة الى تحقيق نتيجة جيدة عندما يواجه الشباب السعودي اليوم في استاد الامير خالد بن سلطان، ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة الاندية العربية (كأس محمد السادس) بكرة القدم، بادارة الطاقم التحكيمي المغربي المؤلف من رضوان جيد واكركاض مصطفى وزكاو الحسن والبحريني عمار محفوظ.

واعلن مدافع الشرطة الدولي علي فائز جاهزية فريقه لمباراة اليوم، منوها بان الشباب السعودي من الفرق العربية المميزة وستكون المواجهة امامه في غاية الصعوبة.

واشار فائز الى ان الجهاز الفني للاخضر بقيادة المدرب الصربي الكسندر اليتيش لديه رؤية واضحة حول المنافس وسيضع التشكيلة المناسبة القادرة على احراج الشباب في ملعبه وامام جمهوره.

ووصل القيثارة الى الرياض يوم الخميس الماضي بطلب من اليتيش بغية التحضير المبكر لموقعة اليوم، وسيفتقد ممثل كرتنا خدمات امجد عطوان بداعي الاصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركة صفاء هادي.

وفي المقابل يشرف على تدريب الشباب لويس غارسيا اسباني الجنسية تم تعيينه مؤخرا لقيادة الفريق خلفا للارجنتيني المقال خورخي الميرون، ويحتل الشباب حاليا المرتبة العاشرة في الدوري السعودي، واخر نتائجه كانت الخسارة امام ابها بهدفين من دون رد، وابرز الاسماء في صفوفه قائده محمد سالم والارجنتيني كريستيان جوانكا والكولومبي دانيلو مورينو اسبريليا والسنغالي الفريد ندياي والبرازيلي سيباستياو دي فريتاس جونيور.

وتأهل ممثل كرتنا الى دور الـ 8، بعد ان تجاوز نواذيبو الموريتاني بهدف نظيف ذهابا وبخمسة اهداف من دون رد ايابا ، بينما بلغ الشباب ربع النهائي اثر تغلبه على شباب الاردن بهدفين مقابل هدف واحد في نتيجة المباراتين.

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