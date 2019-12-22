تواصل المعسكر التدريبي لمنتخب كرة اليد في مصر

2019/12/22 | 19:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

يواصل منتخب كرة اليد معسكره التدريبي الخارجي في مصر والذي يستمر لغاية الثامن والعشرين من الشهر الحالي تحضيرا للتصفيات الاسيوية التي ستقام في الكويت من السادس عشر ولغاية السابع والعشرين من كانون الثاني المقبل وهي مؤهلة الى نهائيات كاس العالم في مصر العام 2021.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد كرة اليد حسام عبد الرضا لـ(الصباح الرياضي): ان هذا التجمع فرصة للاعبينا من اجل كسب الخبرة والاحتكاك لاسيما ان كرة اليد المصرية لها مكانتها افريقيا وحاصلة على مراكز متقدمة عالميا وكذلك يفسح المجال امام المدرب ظافر صاحب للاطلاع على جاهزية لاعبيه وتحديد الاخطاء ومعالجتها قبل الدخول بالمباريات الرسمية للتصفيات الاسيوية مبينا ان منتخبنا الوطني خاض اولى مبارياته مع نظيره المصري وانتهت بفوز الثاني بـ 26-20 قدم خلالها منتخبنا عرضا رائعا احرج فيه اصحاب الارض وفي لقاء ثان انتهى ايضا بفوز مصر بنتيجة 40-18.

وشهد المعسكر حضور اعضاء الاتحاد المصري بكرة اليد للمباريات الودية وقام هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد باهداء درع تذكارية الى سلام عواد رئيس الاتحاد المركزي لكرة اليد وخليل ابراهيم الامين المالي خلال تواجدهما مع وفد المنتخب.

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