الزيادي ينفي تكليف رئيس الجمهورية قصي السهيل بتشكيل الحكومة المقبلة

2019/12/22 | 19:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى النائب عن سائرون بدر الزيادي، اليوم الاحد، الانباء عن تكليف رئيس الجمهورية لقي السهيل بتشكيل الحكومة المقبلة، داعيا الى توخي الدقة في النشر.

وقال الزيادي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "لاصحة لما ورد من تصريح تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تكليف قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء وعلى بعض وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الاخبار وعدم تحريف او تأويل الاخبار غير الصحيحة".

واضاف "وإذ نؤكد موقفنا الثابت من عدم دعمنا لمرشح منصب رئيس الوزراء ان لم يكن من قبل المتظاهرين او من تنطبق عليه الشروط التي وضعتها المرجعية والمتظاهرين وهذا ما أكدنا عليه اكثر من مره".

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