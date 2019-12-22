لاريجاني: الصعوبات نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران تحولت إلى فرص

2019/12/22 | 19:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أن الحظر زاد من نشاط القطاع الصناعي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد علي لاريجاني خلال افتتاحه معرض الصناعات والمعدات الرياضية من صناعة الداخل، في مبنى مجلس الشورى الإسلامي أن "أهمية افتتاح هذا المعرض تنبع من الاهتمام الذي يوليه البرلمان بوزارة الرياضة، وهو يثبت أن الصناعيين تمكنوا تقريبا من تلبية أغلب احتياجات الرياضيين في مختلف الفروع الرياضية من قبيل انتاج العشب الصناعي ومعدات رفع الأثقال ومختلف أنواع الكرة والأمر الذي يبين وجود طاقات جيدة في قطاع الصناعة"، كما نقلت وكالة "فارس".

وتابع لاريجاني "أغلب المنتجين المشاركين في هذا المعرض أشاروا إلى هذه النقطة، أن وضعهم الاقتصادي قد تحسن منذ بدء فرض الحظر، لأن الجميع توجهوا إلى استخدام المنتجات المحلية".

كما اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي فرض الحظر بأنه يشكل عاملا في زيادة نشاط قطاع الصناعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتا إلى أن هناك نقطة هامة يجب أن يلتفت إليها الأمريكيين، وهي أن الإيرانيين لديهم القابلية والاستعداد على تبديل الصعوبات إلى فرصة، مثلما يشكل هذا المعرض مثال لذلك، ويثبت أن العقبات والظروف الصعبة في هذا القطاع تحولت إلى سوق لفرص العمل، فضلا عن المعايير المراعاة في هذه المنتجات توفر فرصة لتصديرها إلى الخارج".

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