التعليم النيابية: ما اثير بشأن قبول ابنة السهيل في الجامعات العراقية باطل

2019/12/22 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد لجنة التعليم النيابية، اليوم الاحد، أن ما اثير حول قبول ابنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل في الجامعات العراقية باطل.

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