الحشد الشعبي يؤمن عودة المزارعين لمناطق سكناهم غربي الانبار

2019/12/22 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الأحد، تأمين عودة دفعة جديدة من المزارعين إلى مناطق سكناهم تزامنا مع الموسم الشتوي بمنطقة ثمانية

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