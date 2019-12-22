بالوثيقة: رئيس الجمهورية يطلب من رئاسة البرلمان تحديد الكتلة الاكبر من بين 3 قوى وتحالفات سياسية

2019/12/22 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم- بغداد

رأى رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي، اليوم الاحد، ان الجدل بشأن الكتلة الأكبر معيب ومؤسف، فيما دعا الى اين يكون قرار تسمية رئيس الحكومة الانتقالية منحازاً لرؤية الشعب.

وجاء في تغريدة لعلاوي عبر حسابه الشخصي في ’’ت

بغداد اليوم- بغداد

حذر النائب عن تحالف سائرون، بدر الصائغ، الاحد 22-12-2019، من دخول البلاد في ’’فوضى’’ بعد تكليف قصي السهيل بمنصب رئاسة مجلس الوزراء، فيما نقل عن مصادره توجه السهيل الى القصر الجمهوري من اجل تكليفه بشكل مبا

بغداد اليوم _ بغداد

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، الأحد 22-12-2019، تفاصيل زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى السليمانية في إقليم كردستان في وقت سابق من الأسبوع الماضي وفيما اذا كان قد ناقش فيها مسألة تسمية المرشح لر

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