سائرون: اختيار السهيل هو تحدٍ للمرجعية والشعب.. سيُدخل البلاد في فوضى

2019/12/22 | 19:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق حذر تحالف #سائرون، المقرب من زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، من دخول البلاد في فوضى، إذا ما تم تكليف #قصي_السهيل (مرشح كتلة بناء) بمنصب رئاسة الحكومة العراقية.وقال النائب […]

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