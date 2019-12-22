عمرو إمام عمر - الإمبريالية تطورها و صراعها الإستعمارى (الحلقة الأولى)

2019/12/22 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عمرو_إمام_عمر عودة الإستعمارتصديرالصراع الذى نعيشه اليوم لا يختلف كثيرا عن صراع التحرر ضد الإستعمار الكولينيالى فى السابق ، فالأستراتيجيات السياسية فى ظل عصر إنتصار البرجوازية ، أعاد مرة أخرى الهيمنة الأستعمارية ، فلم يعد العالم منقسما شرقا و غربا ، راسمالى و أشتراكى بل عاد إلى منظومة السادة و العبيد ، و صراع القوى اليوم يعيد بالأذهان نفس الصراع الذى كان يدور بين القوى الإستعمارية فى القرون السابقة......

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