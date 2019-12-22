سامى لبيب - الحب بين فعل كيمياء الهرمونات ووهم الوجدان

2019/12/22 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب - نحو فهم الحياة والوجود والإنسان (96) .- تأملات فى الحب والجنس – جزء ثانى .تناولت فى الجزء الأول من هذا البحث موضوع الحب كحالة ثقافية مجتمعية تتشكل فى الفكر لتنتج حالة سلوكية وزاوية رؤية لعلاقة الحب , ليأتى مقالنا الحالى كفهم للحب كحالة كيميائية وليس كحالة وجدانية روحية كما نتصور , ليصب هذا فى فهمنا المادى للحياة والوجود , وليؤكد أن كافة النشاطات الحيوية ماهى إلا نتاج حالة من التفاعلا......

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