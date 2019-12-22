كلنا_أوزيل: تداعيات التغريدة التي “أزعجت” الصين

2019/12/22 | 19:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر نشطاء حول العالم عن تضامنهم مع أقلية الإيغور المسلمة في الصين، فأطلقوا وسوما بلغات مختلفة قالوا إنها تسلط الضوء على معاناتهم.ومنذ مساء السبت وحتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، تصدر وسم “الاضطهاد في تركستان الشرقية” باللغة الانجليزية موقع تويتر في مصر.كما برزت وسوم أخرى مثل #الإيغور و#معاناة_الإيغور، في عدد من الدول […]

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