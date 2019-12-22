الرئيس برهم صالح يحيل جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر الى مجلس النواب

2019/12/22 | 19:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احال رئيس الجمهورية برهم صالح، جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر الى مجلس النواب.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت بياناً بشأن الكتلة الأكبر، أكدت فيه، أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً الواردة في المادة السادسة والسبعين من الدستور، تعني أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب، وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس، وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى، الأكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة السادسة والسبعين من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.

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