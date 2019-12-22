الزيادي ينفي تكليف قصي السهيل بتشكيل الحكومة المقبلة

2019/12/22 | 19:12 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- نفى النائب عن سائرون بدر الزيادي، اليوم الاحد، الانباء عن تكليف رئيس الجمهورية لقي السهيل بتشكيل الحكومة المقبلة، داعيا الى توخي الدقة في النشر.وقال الزيادي في بيان صحفي تلقت /SNG/، نسخة منه “لاصحة لما ورد من تصريح تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تكليف قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء وعلى بعض وسائل الاعلام ...

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