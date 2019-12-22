زعيم لبناني ينشر صورة للناشط العراقي صفاء السراي.. ويغرد عنه

2019/12/22 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غرد وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي معزيا بالناشط العراقي صفاء السراي الذي قتل بقنبلة غاز مسيلة للدموع أصابت رأسه في أكتوبر الماضي.

وقال جنبلاط في التغريدة " إن الشهداء لا يذهبون إلى الجنة، إنهم يتجولون في الكتب السماوية، كل على طريقته الخاصة، كطائر أو نجمة أو سحابة.



إنهم يظهرون لنا كل يوم ويبكون علينا، نحن الذين ما زلنا في الجحيم الذي حاولوا إطفائه بدمائهم.



#صفاء السراي".

ويقول متظاهرون إن السراي قتل باستهداف من قوات الأمن العراقية، وما حصل معه لم تكن مجرد حادثة، بحسب تقارير إعلامية.

وخلف القمع الذي تعرض له المحتجون العراقيون 460 قتيلا ونحو 15 ألف جريح، وفقا لحصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر أمنية وطبية.

وانطلقت موجة الاحتجاجات الأخيرة في العراق للمطالبة بمحاربة الفساد ومعالجة البطالة في الأول من أكتوبر الماضي.

وتبقى الاحتجاجات الحالية في العراق غير مسبوقة بسبب طابعها العفوي وقدرتها على الصمود على الرغم من القمع الذي تواجه به.

وتعرض عدد من الناشطين للاستهداف بالقتل والخطف منذ بداية الاحتجاجات في بغداد وأماكن أخرى بالفعل، في خطوة اعتبرها ناشطون أنها محاولة لمنعهم من التظاهر.

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