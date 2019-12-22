الصدر يحير العراقيين.. لماذا حذف تغريدته عن قصي السهيل؟

2019/12/22 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الأحد تغريدة كان قد دعا فيها مرشح كتلة البناء قصي السهيل لتسلم منصب رئاسة الوزراء إلى "حقن الدم" و"احترام أوامر المرجعية وإرادة الشعب".

وقال الصدر في تغريدته المحذوفة التي نشرها السبت " أيها الأخوة في كتلة البناء..



أيها الأخ قصي السهيل..



احقنوا الدم العراقي..



واحترموا أوامر المرجعية..



واحترموا إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم هو خبر لنا ولكم وللعراق اجمع"، واختتمها بهاشتاق (#الشعب_هو_الكتلة_الاكبر).

صورة لتغريدة الصدر المحذوفة عن المرشح السهيل

ويعد السهيل الذي كان وزيرا للتعليم العالي أحد الأسماء طرحت مؤخرا في سباق الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء، إلى جانب وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.

وأثار إزالة الصدر للتغريدة الحيرة والتكهنات على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تأتي في وقت حرج بالعراق، خاصة في ظل الرفض الشعبي لترشيح السهيل، حيث خرجت تظاهرات في عدة مناطق بالبلاد السبت تنديدا به، ومعتبرين أنه مدعوم من إيران.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات راح ضحيتها أكثر من 450 قتيلا بينما أصيب أكثر من 20 ألفا بجروح.

واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية هذه الاحتجاجات وحتى الآن تبحث القوى السياسية تعيين رئيس وزراء جديد.

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