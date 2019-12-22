القبض على متهم بالارهاب في كركوك

2019/12/22 | 19:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، القاء القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في كركوك.

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