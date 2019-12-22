2019/12/22 | 19:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت "ان ار تي" عن مصادر نيابية وصفتها بالمطلعة، الأحد، إن الرئيس العراقي، برهم صالح، سيعمل على تمديد فترة حسم "مرشح" الكتلة الأكبر" لحين التوافق علي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح سيعمل على تمديد فترة حسم مرشح الكتلة الأكبر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح سيعمل على تمديد فترة حسم مرشح الكتلة الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).