الملا مخاطبا رئيس الجمهورية: دعك من الكتل الكبيرة.. ساحات التظاهر هي الكتلة الأكبر

2019/12/22 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب السابق حيدر الملا، رئيس الجمهورية برهم صالح، الى الاحتكام لساحات التظاهر، عند اختيار رئيس الحكومة المقبل.

وأكد الملا في تغريدة على تويتر، ان من حق ساحات التظاهر اختيار رئيس الوزراء، لأنها هي الكتلة الأكبر، مبينا ان المحكمة الاتحادية أعلنت ان سائرون هي الكتلة الأكبر، او تحالف الاصلاح والبناء مجتمعين، فيما خاطب الملا رئيس الجمهورية في ختام التغريدة بالقول، دعك من كل ذلك يا فخامة الرئيس، التحرير والحبوبي وبقية الساحات هي الكتلة الأكبر، فاحتكم لها.

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