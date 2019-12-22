2019/12/22 | 19:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/منى محمد زيارة/..حذرت العالمة العراقية اقبال لطيف من المخاطر الكبيرة التي قد يسببها حرق المحال التجارية في منطقة السنك في العاصمة بغداد قبل ايام قليلة .وقالت لطيف ان حرق محال متخصصة في بيع المبيدات الزراعية والبيطرية الحشرية والفطرية ومكافحة الادغال دون غيرها من المحلات الاخرى يثير الريبة والشك في الهدف من وراء هذا العمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالمة عراقية تحذر من المخاطر التي سببتها حرائق محال بيع المبيدات الزراعية في السنك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالمة عراقية تحذر من المخاطر التي سببتها حرائق محال بيع المبيدات الزراعية في السنك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).