2019/12/22 | 19:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. العامري والمالكي والحلبوسي والفياض والخنجر يرشحون السهيل لمنصب رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. العامري والمالكي والحلبوسي والفياض والخنجر يرشحون السهيل لمنصب رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).