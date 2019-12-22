2019/12/22 | 19:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال المراقبة والرصد بالكاميرات الحرارية ومفرزة الكورنيت التابعة الى فوج مقاتلة الدروع قيادة فرقة المشاة الرابعة عشرة، تم رصد مجموعة من الدواعش يستقلون دراجات نارية داخل مضافة في جبل قرة جوغ، كانوا يرومون الهجوم على احد نقاط الفوج الماسكة خط الصد باتجاه الجبل تم معالجة الهدف وقتل ( 8 ) دواعش بصاروخ كورنيت ضد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرقة المشاة الرابعة عشرة ترصد وتعالج مجموعة من الدواعش في جبل قرة جوغ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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