سقوط مدو لمانشستر يونايتد أمام متذيل الدوري

2019/12/22 | 19:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق واتفورد انتصارًا ثمينًا، بالتغلب اليوم الأحد، على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيكارج رود، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي.وسجل هدفي واتفورد كل من إسماعيل سار، وتروي دييني في الدقيقتين (50 و54)، ليحقق واتفورد بالتالي انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم.وبتلك النتيجة ارتفع رصيد واتفورد إلى 12 نقطة، ليبقى في المركز الأخير بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 25 نقطة في المركز الثامن.

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