بالوثائق.. تحالف البناء يقدم مرشحه لرئيس الجمهورية

2019/12/22 | 19:43 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- قدم تحالف البناء لرئيس الجمهورية، برهم صالح، مرشحه قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة الجديدة وفقا للمادة 76 من الدستور العراقي.وبحسب وثائق حصلت عليها /SNG/، فان تحالف البناء قدم مرشحه قصي السهيل والذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرئاسة الحكومة خلفا لعادل عبد المهدي .وحملت الوثائق تواقيع كل ...

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