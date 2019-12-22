رسمياً.. الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرباً للمنتخب الإماراتي

2019/12/22 | 19:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن الاتحاد الإماراتى لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن تعيين الصربى إيفان يوفانوفيتش، على رأس القيادة الفنية للمنتخب الإماراتى الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الهولندى بيرت فان مارفيك، الذي تمت إقالته عقب الخروج من منافسات خليجي 24.

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