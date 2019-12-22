إيران.. ارتفاع عدد وفيات وباء إنفلونزا الخنازير إلى 106 أشخاص

2019/12/22 | 19:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ارتفع عدد وفيات وباء إنفلونزا الخنازير المنتشر في إيران، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 106 أشخاص.

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