وثائق .. البناء يقدم مرشحه للرئيس العراقي

2019/12/22 | 19:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آظهرت وثائق نشرتها وسائل اعلام عراقية ترشيح كل من العامري والمالكي والحلبوسي والفياض والخنجر لـ"عبد الوهاب السهيل" لمنصب رئيس الوزراء....

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