2019/12/22 | 19:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “وثيقة”رئيس الجمهورية برهم صالح يعلن تسلمه طلبا رسميا من تحالف البناء يؤكد انه الكتلة الاكبر ومرشحه الرسمي قصي السهيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/22 | 19:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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