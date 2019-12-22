التجارة تعلن كسب دعوى قضائية رفعتها مؤسسة سورية في قضية عقود لمذكرة التفاهم

2019/12/22 | 19:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدائرة القانونية في وزارة التجارة، اليوم الأحد، بكسب الدعوى اقامها الجانب السوري ضد وزير التجارة ومدير شركة السيارات.وقالت مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، زهرة شيبان، في بيان […]

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