2019/12/22 | 20:03 - المصدر: الغد برس

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مصدر: إغلاق البوابات الرئيسية للمنطقة الخضراء بالكامل كإجراء احتر

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مصدر: إغلاق البوابات الرئيسية للمنطقة الخضراء بالكامل كإجراء احترازي

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