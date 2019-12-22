علاوي: قرار تسمية رئيس الحكومة الانتقالية ينبغي ان ينحاز الى رؤية الشعب وإرادته

2019/12/22 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي، ان الجدل بشأن الكتلة الأكبر معيب ومؤسف.

وقال علاوي في تغريدة عبر حسابه الشخصي في توتير، إن الجدل القائم حول الكتلة الأكبر وتفسيرها، كما حصل في انتخابات الفين وعشرة، معيب ومؤسف، وهو مالم تشهده ديمقراطيات العالم أجمع، وتابع ان المنافسة غير الشريفة، والتهافت على المناصب، لا يليق بالشعب العراقي، ولا بتضحيات أبنائه، أو دماء شهدائه، فالقرار ينبغي ان ينحاز الى رؤية الشعب وإرادته.

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