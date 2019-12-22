رئيس الجزائر يعلن استحداث وزارة جديدة بحكومته

2019/12/22 | 20:05 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، استحداث وزارة جديدة فى حكومته، بعد أقل من أسبوع على توليه الرئاسة، جاء ذلك فى

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