الاتحاد العراقي يخاطب الآسيوي لتأجيل مباريات الزوراء في ملحق الأبطال

2019/12/22 | 20:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم عن تقديمه طلباً رسمياً الى الاتحاد الاسيوي من اجل تأجيل مباريات نادي الزوراء في ملحق دوري ابطال اسيا بسبب تزامنها مع استحقاق بطولة اسيا الاولمبية تحت 23 والمقرر انطلاقها الشهر المقبل".

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