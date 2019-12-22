2019/12/22 | 20:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي والعامري والحلبوسي والفياض يطلبون من صالح تكليف السهيل برئاسة الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/22 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي والعامري والحلبوسي والفياض يطلبون من صالح تكليف السهيل برئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي والعامري والحلبوسي والفياض يطلبون من صالح تكليف السهيل برئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).