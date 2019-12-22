2019/12/22 | 20:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الصباح الجديد: نشرت شركة الإسكان غير الربحية ((نيو ستوري)) في أيار الماضي تصاميم لحي كامل مشيد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقد تتحقق هذه الرؤية قريبًا، إذ كشفت الشركة يوم الأربعاء الماضي عن المنازل الأولى لهذا الحي ويتوقع أن تصبح ركيزة تطوير مجتمع فريد مكون من خمسين منزلًا في المكسيك.نجحت نيو ستوري في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقنيات ثلاثية الأبعاد تحل مشكلة التشرد) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقنيات ثلاثية الأبعاد تحل مشكلة التشرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).