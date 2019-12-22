خرائط جوجل تغطّي 98 بالمئة من المساحة المأهولة، ماذا عن 2 بالمئة الباقية؟

2019/12/22 | 20:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الصباح الجديد: تعد خرائط جوجل من أشهر المنتجات التقنية فالجميع يستخدمها ويمكنك الوصول إلى هذه الخرائط باستخدام الهاتف أو الحاسب الذكي أو الحواسيب اللوحية أمّا بالنسبة للمنافسة فلا منافس حقيقي لهذه الخرائط فالشركة تعلم تمامًا أهمّية هذه الخرائط للمستخدمين وتعمل على تطويرها باستمرار ولكن هل تساءلتم يومًا حول المدى الذي تغطّيه هذه الخرائط؟ ...

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