مطعم للروبوتات في خدمة الزبائن..

2019/12/22 | 20:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الصباح الجديد: افتتحت شركة سوفتبانك روبوتكس حديثًا مقهى ((بيبر بارلر))، يضم ثلاثة أنواع من الروبوتات مع الموظفين البشر لخدمة الزبائن والترفيه عنهم.وقال ممثل عن الشركة لموقع زي دي نت «هدفنا توفير مساحة يستطيع فيها الناس تجربة التعايش بين البشر والروبوتات والتمتع بتطور الروبوتات واختبار العيش معها، ونريد صنع روبوتات تمتاز بكفاءة عالية ...

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