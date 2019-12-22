جمال الجلاصي - خطاب حول الاستعمار - إيمي سيزير

2019/12/22 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جمال_الجلاصي خطاب حول الاستعمارإيمي سيزيرترجمة جمال الجلاصيإن حضارة غير قادرة على حلّ المشاكل التي تسبّبها حركتها هي حضارة منحطّة.إنّ حضارة تختار أن تغضّ الطرف عن مشاكلها العويصة هي حضارة مريضة.إنّ حضارة تخادع عبر مبادئها هي حضارة تحتضر.والحقيقة أن الحضارة المعروفة باسم "الحضارة الغربية " الأوروبية، التي شكّلتها قرون من الحكم البرجوازي، غير قادرة على حل المشكلتين الرئيسيتين ......

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